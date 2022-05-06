ФСБ рассекретила свидетельства преступлений нацистов в Севастополе

Сотрудниками ФСБ будут переданы в архив и музей материалы о жестокости нацистов в период оккупации Севастополя в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении ведомства говорится, что основная часть рассекреченных документов — это протоколы допросов жителей Севастополя. В материалах много свидетельств об ужасных условиях содержания военнопленных в лагерях.

«Тысячи людей ходили оборванные, голодные, исхудавшие, везде царил ужас, грязь, антисанитарное состояние было крайне ужасающее. Я лично видела, как пленных кормили картофельной шелухой. Люди ходили по свалкам и собирали различные отбросы пищи. В этом лагере я лично видела, как выносили в день до ста трупов», — говорится в одном из протоколов опроса одной из пострадавших.

Со слов этого же свидетеля было зафиксировано, что ее беременную знакомую, мужа которой подозревали в подпольной деятельности, немцы увезли на допрос прямо во время родов, она погибла.

Еще одна жительница Севастополя об отношении к военнопленным, привезенным из Керчи в 10 товарных вагонах. Их погрузили на баржу, которую впоследствии охватил пожар.

«Из люков баржи, в которую немецкие захватчики погрузили советских военнопленных, вырывался черный дым и были слышны крики и стоны находившихся внутри баржи раненых. Немецкие солдаты никакой помощи горевшим военнопленным не оказывали. Собравшиеся жители города, которые пытались оказать помощь, разгонялись», — говорится в документе.

Несколько человек рассказали следователям о циничном способе эвакуации немцев при наступлении советских солдат: военных размещали в трюмах, а мирных жителей — на палубах.

«Мы, мирные жители, дети, женщины, старики должны были служить маскировкой судов, отправляющихся из Севастополя, набитых немецко-румынскими войсками, военной техникой, которые поспешно вывозились, подгоняемые ударами наступающих в Крыму частей Красной Армии», — пояснила одна из жительниц, вспоминая события 1 мая 1944 года.

При этом, по ее словам, немцы устроили фотосессию — на камеру показательно раздали севастопольцам по куску хлеба, а детям по конфетке. Она отказалась, за что была избита.

Напомним, в этом году программа празднования Дня Победы в Севастополе включает больше 190 мероприятий. Ключевым из них станет военный парад 9 мая.

Фото: ИТАР-ТАСС