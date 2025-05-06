Братское захоронение воинов 7-й бригады морской пехоты в Севастополе

«Севкор» продолжает рассказывать, как увековечивали память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

На склоне высоты вблизи села Хмельницкое сооружен памятник 7-й бригаде морской пехоты, командиром которой был полковник Евгений Иванович Жидилов.

Памятник установлен в 1968 году по проекту балаклавского скульптора В. Е. Суханова. На передней стеле рельефное изображение фигуры морского пехотинца с автоматом в руках. На второй стеле — мемориальный текст и стихи, написанные бывшим командиром бригады Жидиловым.

У памятника находится братская могила, в которой похоронены Герой Советского Союза Ной Адамия и девяносто пять воинов.

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Ольга Сурикова

Фото: Алексей Александров