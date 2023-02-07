Бояться ли севастопольцам и крымчанам цунами?

Севастопольцы и крымчане после страшных землетрясений в Турции забеспокоились, а не накроет ли их цунами. К тому ситуацию нагнетает еще и штормовое предупреждение, действующее на полуострове. Успокоил жителей главный научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН Юрий Горячкин, пишет ForPost.

Горячкин подчеркнул, что близость турецких берегов к крымским, не дает оснований для паники. В первую очередь потому, что землетрясение произошло на берегах Средиземного, а не Черного моря.

История Черного моря, напомнил ученый, вообще не богата случаями, связанными с цунами. Даже во время самого знаменитого и крайне разрушительного крымского землетрясения 1927 года высота волны в Севастополе, как и вообще в Крыму, была самой незначительной. Землетрясение силой 6,5 балла вызвало «цунами» высотой 53 см в Евпатории, а в остальных точках полуострова высота составляла от 13 до 23 см.

«Думаю, вряд ли это кто-то заметил бы, — говорит Юрий Горячкин. — Цунами вообще возникает далеко не при каждом землетрясении — для этого нужны определенные условия», — заверил научный сотрудник.

Напомним, севастопольские волны, как правило, страшны только для плитки на Приморском бульваре и мысе Хрустальном. Там в прошлом году шторм смывал ее при каждом удобном случае.

Ольга Сурикова