Севастополец осуществил свою мечту за счет городской клумбы

В Гагаринском районе Севастополя с городской клумбы были похищены хвойные деревья и кустарники.

Как сообщили в пресс-службе полиции Севастополя, 40-летний севастополец давно хотел посадить у себя перед домом хвойные деревья, но жалел на это денег. Воплотить мечту в жизнь помогла одна из городских клумб, мужчине приглянулись на ней саженцы можжевельника и восточной туи. Припарковавшись недалеко, он попросту выкопал 6 молодых деревьев стоимостью более 9 тысяч рублей, загрузил их в багажник и потом высадил у себя перед домом.

Обнаружив отсутствие саженцев, 43-летний индивидуальный предприниматель, который выполнял заказ для городского учреждения, обратился за помощью в полицию.

Теперь похититель хвойных будет фигурантом уголовного дела.

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Ольга Сурикова