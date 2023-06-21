В Севастополе ребенок прыгнул с пирса и получил компрессионный перелом ноги

В Севастополе на одном из пляжей города уже произошел неприятный инцидент, в котором пострадал ребенок.

Как разъяснил и.о.вице-губернатора Евгений Горлов 17 июня мальчик прыгнул с пирса, прилегающим к территории Херсонеса, сразу за ним прыгнул второй. В результате у первого компрессионный перелом ноги.

Мама потерпевшего написала заявление в ОМВД России по Гагаринскому району на поиски того, кто прыгнул следом.

Информация с камер видеонаблюдения снята и передана в соответствующие органы.

Горлов подчеркнул, что территория данного пирса принадлежит Херсонесу и не входит в зону ответственности оператора пляжа. Он призвал купаться в строго установленных местах, где все для этого оборудовано и спасатели ведут наблюдение.

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Ольга Сурикова