Севавтодор предупреждает севастопольцев о возможном гололеде 

В городе наблюдается ухудшение погодных условий. Ожидается резкое похолодание, на дорогах возможен гололёд.

Водителям на «летней резине» рекомендуют остаться дома.

Спецтехника Севавтодора при необходимости начнет свою работу. В этом году заготовлено более 5000 тон противогололедных материалов и 35 единиц техники. В городе установлены дополнительные метеостанции, теперь их — 12.

При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах горожане могут обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 или +7 978 50 24 239.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина