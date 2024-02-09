В Ялте Зеленый Марафон-2024 пройдет в День защиты детей

Скоро уже в одиннадцатый раз в разных городах России пройдет «Зеленый Марафон» — спортивный и благотворительный фестиваль для всей семьи. Дата — День защиты детей — выбрана неслучайно: все средства, собранные в рамках регистрации участников «Зеленого Марафона» будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями. О том, каким будет «Зеленый Марафон — 2024», кто сможет в нем участвовать и какие дистанции предусмотрены, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов одному из федеральных изданий.

По словам Станислава Кузнецова, «Зеленый марафон» — сочетание традиций, инноваций и заботы о ближнем. Дата забега — День защиты детей — также не случайна. Как и год назад, забег будет проведен совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Все средства от забега поступят в фонд и будут направлены на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с особенностями ментального развития и опытом сиротства.

Каждому такому ребенку нужно особое внимание во время подготовки к школе, ведь ему необходима специализированная помощь в формировании так называемого «учебного поведения» — например, он должен научиться поднимать руку и выходить к доске. Конечно, с этим сталкиваются все первоклашки, но детям с ментальными особенностями требуется намного больше усилий, чтобы овладеть школьными навыками. И сами они не всегда могут справиться.

«Зеленый Марафон» в этом году вновь поможет собрать средства на проведение в российских регионах таких занятий. В прошлом году нам удалось собрать на эти цели 12,5 миллиона рублей, а это 9,5 тысячи занятий», сообщил топ-менеджер банка.

Также Станислав Кузнецов поделился информацией о количестве городов, которые примут участие в фестивале: «В «Зеленом Марафоне — 2024» примут участие 60 городов по всей стране от Южно-Сахалинска до Калининграда. В каждом городе участники пробегут нашу основную дистанцию — 4,2 километра, одну десятую часть марафона, которая по силам любому бегуну. В некоторых городах будут и другие дистанции, забеги для детей, скандинавская ходьба»

Участвовать в забегах сможет каждый независимо от уровня подготовки. Смысл «Зеленого Марафона» в том, что любой, кто выйдет на старт любой дистанции, — уже спортсмен. Главное — участие и стремление к здоровому образу жизни, потому что само движение и есть жизнь.

Интересно будет прийти на «Зеленый Марафон» и тем, кто не планирует бежать, ведь в этом и заключается смысл нашего праздника, который понравится и бегущим, и болельщикам. Помимо забега для участников в разных городах предусмотрено множество активностей: концерты, акции и конкурсы для детей и взрослых.

Станислав Кузнецов отметил, что и он планирует пробежать дистанцию 4,2 км и команда Сбера всегда активно участвует в мероприятии: «Команда Сбера всегда широко представлена на «Зеленом Марафоне», сотрудники банка в разных регионах ждут этот спортивный фестиваль и приходят на него целыми семьями. Многие бегут «Зеленый Марафон» каждый год как добрую традицию.

Мы любим этот проект и гордимся им, учитывая, как много он делает для популяризации здорового образа жизни и развития культуры благотворительности в стране. Приглашаю всех к участию, ведь это уникальная возможность зарядиться бодростью, хорошим настроением и помочь детям!

В Крыму «Зелёный марафон» прошел впервые в2023 году. В Ялте около 500 взрослых и детей из Крыма, Севастополя и других регионов страны приняли участие в этом празднике спорта. Взрослые пробежали дистанции 4,2 и 10 км, а дети соревновались в котором забеге на 500 метров.