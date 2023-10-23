Бил током, зажал нос прищепкой: севастополец убил сожительницу и 10 дней прожил с ее телом

Житель Севастополя обвиняется в убийстве сожительницы, краже денег с ее банковского счета и завладении автомобилем.

Установлено, что 26 марта мужчина в квартире своей сожительницы во время ссоры нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове. Затем начал ее бить током оголенными проводами, пока она не перестала подавать признаки жизни. Чтобы точно добиться летального исхода, он заклеил ей рот скотчем и закрыл прищепкой нос.

После зверской расправы над женщиной он пользовался ее карточкой и разъезжал на ее автомобиле. Тело женщины было обнаружено спустя десять дней в ванной комнате сотрудниками полиции, которые прибыли по сигналу ее знакомых о безвестном исчезновении гражданки. Сожитель, который все это время провел в квартире с убитой, свою причастность к совершению преступления отрицал, сообщили в пресс-службе Следкома.

Более того, ранее мужчина уже был судим за незаконное проникновение в квартиру сожительницы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Материалы направлены в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.

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Ольга Сурикова