Севастопольца ждут обязательные работы за интимную переписку 

Житель Севастополя приговорен судом к обязательным работам за переписку на сексуальные темы с несовершеннолетней девочкой.

Как отметили в Гагаринском районном суде, «под покровом тихой декабрьской ночи 2021 года» севастополец в соцсети ВКонтакте вел интимную переписку с не достигшей 16-летнего возраста жительницей Уральского района. При этом собеседники обменивались своими порноснимками.

В действиях севастопольца усмотрели манипуляции, направленные на удовлетворение своего сексуального влечения, а также сексуального возбуждения у потерпевшей. Он получил 240 часов общественных работ.

Приговор оглашен 20.10.2023 и в законную силу не вступил

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Ольга Сурикова