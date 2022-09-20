Жители проспекта Победы готовы бороться за звание «самый страшный двор»

В Севастополе жители дома №7 улицы Мельника жалуются на состояние своего двора и уверены, что он бы выиграл в конкурсе «самый страшный двор».

От детской площадки остались прогнившие конструкции, торчащая арматура и разбитые качели.

«Здесь собирается молодежь со всего проспекта Победы, человек 30-40 постоянно. Гремит музыка, маты несутся, подойти и сделать замечание невозможно, потому что на тебя сразу начинают кричать. Алкоголь, наркотики, сигареты какие-то вонючие, не знаю. Полиция к нам не приезжает уже, зачем полиции все это нужно? Уже сил никаких нет», — рассказала Людмила Ловейко, жительница дома №7 на улице Генерала Мельника, говорится в сюжете телеканала «Первый Севастопольский».

Люди уже направляли обращения в Управляющую компанию Нахимовского района и губернатору Михаилу Развожаеву. Пока они получили ответ от ГУПС, в котором им предлагается собрать деньги и самим сделать ремонт детской площадки. Или участвовать в конкурсе «Самый лучший двор», «Самый спортивный двор».

Директор УК Нахимовского района в ответе на обращение граждан сообщил, что детское оборудование, расположенное у дома №7 на улице Генерала Мельника, не соответствует ГОСТу. Сроки его эксплуатации истекли, а установка детских и спортивных площадок не входит в перечень услуг содержания многоквартирного дома.

Игровая и спортивная площадки у дома №7 на улице Генерала Мельника представляют угрозу для детей, подтвердила замруководителя севастопольского отделения Национального комитета экологической безопасности Натальи Самойленко.

«[Площадка], которая находится просто в катастрофическом состоянии. Здесь не просто могут травмироваться дети, здесь идет деградация молодого нашего поколения. И очень обидно то, что граждане должны самостоятельно с этим бороться, привлекая многих чиновников и пройдя круги ада. А мы сталкиваемся с тем, что ряд чиновников не имеет желания создать те комфортные условия для жизни наших граждан, наших севастополцьев», — говорит Наталья Самойленко.

Читайте также: Спортивная площадка на Острякова угрожает жизни детей и взрослых

Ольга Сурикова