В правительстве Севастополя сообщили о результатах уборки мазута за 7 января

Сегодня, 7 января, в ликвидации последствий выброса мазута на пляжи Северной стороны участвовали 240 спасателей и 25 единиц техники. Профильным службам помогали порядка 150 волонтёров: к организованным группам от штаба общественной поддержки присоединились местные жители, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

К 12 часам 7 января очищен пляж в Немецкой балке. Волонтеров, которые здесь работали, перевезли в район «Звездного берега», где за прошедшую ночь появились новые пятна мазута.

За сегодняшний день были обнаружены новые пятна мазута на Яшмовом пляже и в Казачьей бухте в районе 35-й береговой батареи, спасательная служба ликвидирует эти загрязнения своими силами, помощь волонтеров здесь пока не требуется.

За 7 января с севастопольских пляжей вывезли 14,5 тонны загрязненного мазутом грунта. Всего с начала работ собрали и вывезли для дальнейшей утилизации 126,3 тонны.

В госветлечебнице проходят реабилитацию 82 птицы, пострадавшие от нефтепродуктов, ими занимаются наши специалисты.

Ликвидация последствий продолжается. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону 112. Подробная информация для всех, кто хочет присоединиться к волонтерам, — по ссылке.

Если вы:

▫️нашли пятно мазута

▫️обнаружили пострадавшую птицу — звоните на номер 112.

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Ольга Сурикова

Фото: Михаил Развожаев/Telegram