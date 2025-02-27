Береговую линию в Ласпи полностью очистили от мазута

На линию 112 поступило сообщение о мазутных пятнах на грунте пляжа в бухте Ласпи. За три дня специалисты Спасательной службы, Дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства убрали все загрязнения. Дополнительную технику выделила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Всего с пляжа вывезли почти 70 тонн загрязненного мазутом грунта. Пляж подсыпали мелкой морской галькой.

Акватория бухты в данное время чистая, новых пятен мазута не обнаружено.

Напомним, чего нельзя делать с птицами, испачканными в мазуте.