За месяц в Крыму значительно подорожали овощи, мясо и яйца

Всего за месяц в Крыму ощутимо подорожали овощи и фрукты. Особенно апельсины — на 48,1% и бананы — 46,0%. Об этом сообщили в пресс-службе Крымстата.

Несильно от этих цифр отстают свежие помидоры — на 34,8% и столовая свекла — на 27,1%. В целом плодоовощная продукция, включая картофель в среднем подорожала на

7,7%.

«Одновременно наблюдалось снижение цен на свежие огурцы — на 22,8%, яблоки — на 9,8% и капусту — на 7,9%», —отметили в пресс-службе позитивные изменения.

Что касается продовольственных товаров, то в сентябре возросли цены на яйца куриные на 23,1%, баранину (кроме бескостного мяса) — 7,3%, окорочка куриные — 7,2%, национальные сыры и брынзу — 4,6%, говядину (кроме бескостного мяса) — 4,4%, масло оливковое — 4,2%, рис шлифованный — на 4,1%. На 3,9-2,5% возросли цены даже на соль, зефир, пастилу, майонез, сосиски, сардельки.

Ольга Сурикова