«Космическая одиссея» в Балаклавском подземном музее

Завтра, 12 апреля, весь мир будет отмечать День авиации и космонавтики.

Как Севастополь связан с космосом? Все знают, что Юрий Алексеевич Гагарин и Герман Степанович Титов были в Севастополе 21 сентября 1961 года. На Графской пристани героев встретили овациями жители города и моряки Черноморского флота.

Гагарина в Севастополе помнят и любят. У нас есть Гагаринский район и сквер «Покорителям космоса», его имя носит проспект и Средняя общеобразовательная школа № 54, центр цифрового образования «IT-куб.Гагарин». Севастопольский космонавт Антон Николаевич Шкаплеров награжден орденом Гагарина.

Но еще одно пространство в нашем городе хранит историю космической странички. Это — Балаклавский подземный музейный комплекс.

Полтора года назад в музее открылась выставка — «Космическая одиссея», которая раскрывает о роли Черноморского флота в истории отечественной космонавтики.

С 1972 года проходили тренировки по приводнению капсулы — одно из самых трудных испытаний во всей системе их подготовки к полету в космос. В период с 1972 по 1991 год силами черноморцев была обеспечена подготовка более 30 экипажей космонавтов как Советского Союза, так и других стран.

Все тренировки проводились в районе Феодосийского залива. Отрабатывались экипажи космических кораблей «Союз», «Союз»-«Аполлон», «Алмаз», ДОС-7К, «Союз-Т», «Буран».

В Балаклавском музее можно увидеть настоящий спускаемый аппарат типа «Союз».

Внутри него сохранились кресла. Этот аппарат стал первым отечественным спускаемым аппаратом, на котором выполнялся управляемый спуск в атмосфере.

ПАО «РКК «Энергия» и «Роскосмос» передали в музей для экспонирования скафандр «Сокол КВ-2» и ложемент для СА ТПК «Союз». Скафандр принадлежал герою Российской Федерации летчику-космонавту Олегу Ивановичу Скрипочка. Это советский и российский космический скафандр, который надевают все космонавты на борту корабля.

За десятилетия скафандры очень сильно эволюционировали, сейчас внутри есть даже специальный валик, чтобы чесать нос. Рост космонавтов теперь может быть до 190 см, но высота, сидя не должна быть больше 99 см.

Еще один экспонат — ложемент для СА ТПК «Союз», который нужен для равномерного распределения нагрузок по поверхности тела для того, чтобы обезопасить его при ударе о землю во время приземления. А для этого ложемент должен быть сделан точно по фигуре космонавта. То есть ложемент индивидуален — для каждого космонавта свой, и поменяться ими нельзя.

Изготавливается он по очень простой технологии. Сначала человека одевают в нижнее белье — майку с длинными рукавами и кальсоны — и помещают его в жидкий гипс. Когда гипс затвердевает, он делается твердым словно камень. После того как гипс застынет, человека из него вынимают, остается форма его тела от затылка до ягодиц.

После затвердевания гипса, получившуюся форму обрабатывают, все мешающие неровности должны быть устранены, так как в полёте они могут стать источником болезненных ощущений. Финальную «примерку» космонавт проводит уже в скафандре «Сокол». На основе гипсового слепка отливается алюминиевый ложемент, который обшивают мягким упругим материалом. Изготовление одного кресла занимает несколько недель.

Ложемент снабжен прочными ремнями, тело в нем не двигается при встрясках и ударе спускаемого аппарата о землю. Это оберегает человека от ушибов и переломов костей.

Трижды в истории отечественной космонавтики ложемент спасал жизни людей, возвращавшихся с орбиты — в 1969 году (Борис Волынов), в 1980 году (Валерий Кубасов и Берталан Фаркаш), в 1997 году (Василий Циблиев, Александр Лазуткин). Удар о землю был такой силы, что у космонавтов были сломаны корни зубов и выжили они только благодаря ложементам.

Также на выставке представлена модель ракеты-носителя типа «Союз МС».

На данный момент в России существует один тип пилотируемых космических кораблей, это космические корабли типа «Союз», многократно модифицированные. Их запуск осуществляется с 1966 года. Разработка базовой модели корабля началась в 1962 году в ОКБ-1 под руководством С. П. Королёва для советской лунной программы. Современные «Союзы» позволяют доставлять экипаж до трёх человек на низкую околоземную орбиту на ракете с тем же названием «Союз». Разработчик и изготовитель кораблей «Союз» — РКК «Энергия».

Корабли «Союз» совершили более 130 успешных пилотируемых полётов и стали ключевым компонентом советской и российской пилотируемых программ освоения космоса. После завершения полётов Space Shuttle в 2011 году и до первого пилотируемого полёта Crew Dragon в 2020 году «Союзы» оставались единственным средством доставки экипажей на Международную космическую станцию.

Балаклавский подземный музейный комплекс — это современный музей нового поколения с интерактивными площадками, мультимедийными зонами со световыми и шумовыми спецэффектами.

Увидеть экспозицию, посвященную космосу, а также экспонаты, посвященные истории советской и современной гидронавтики и быте подводников, можно посетив музей ежедневно с 9.00-21.00 по адресу Балаклава, Таврическая набережная, 11. Сотрудники музея рассказывают, что посетители так вдохновляются историей, что гуляют по экспозициям с аудиогидом около трех часов.