Следком проводит проверку по факту замерзания людей в многоквартирном доме в Севастополе

Городское хозяйство
12-02-2025

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Крыму Севастополю Владимиру  Терентьеву поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей города.

В СМИ сообщается, что в одном из многоквартирных домов в Севастополе не обеспечен надлежащий температурный режим и проживающие там люди замерзают. Среди жителей дома — инвалиды второй группы, ветеран Великой Отечественной войны.

По данному факту следственными органами СК проводится процессуальная проверка.

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Ольга Сурикова
Фото сгенерировано благодаря shedevrum.ai