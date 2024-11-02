Бастрыкин поручил привлечь к ответственности мужчину, который вытолкнул подростка из салона автобуса в Алуште

Александр Бастрыкин лично взял на контроль инцидент, который произошел в Алуште, когда мужчина вытолкнул на улицу из салона рейсового автобуса подростка.

Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Крыму.

Ранее в сети сообщалось, что мужчина ударил парня, находящегося в салоне автобуса, за то, что тот якобы его толкнул. После этого он вытолкнул мальчика из салона.

Следком по Крыму и Севастополлю проводит проверку по данному делу.

Напомним, продолжается расследование по уголовному делу о падении ребенка в люк. Председатель следственного комитет России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о травмировании мальчика.

В июне 2023 года ребенок упал в открытый люк бетонного колодца глубиной более пяти метров, находящийся на неогороженной территории частного сектора на улице 1-я Комендорская в районе Сапун-горы.

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Кристина Ветер