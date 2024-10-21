Следком запросил доклад по делу о падении мальчика в люк

Продолжается расследование по уголовному делу о падении ребенка в люк. Председатель следственного комитет России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о травмировании мальчика.
В июне 2023 года ребенок упал в открытый люк бетонного колодца глубиной более пяти метров, находящийся на неогороженной территории частного сектора на улице 1-я Комендорская в районе Сапун-горы. Пятилетний малыш получил серьезную травму позвоночника и ему потребовалось длительное лечение. По словам врачей, маленький Витя, упавший с огромной высоты, чудом остался жив и сохранил возможность двигаться.
До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены.
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Анна Левина