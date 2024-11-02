В «Тайгане» родился самый красивый белый львенок, от которого отказалась мама

В парке львов «Тайган» родился белый львенок. Сотрудники парка говорят, что такого красивого малыша они еще не видели. Львенок, и правда, вызывает умилительные эмоции.

Но вот мама львица от него почему-то отказалась и теперь малыша будут выкармливать искусственным молоком сотрудники парка.

По словам директора «Тайгана» Олега Зубкова, характер льва виден с рождения и этот малыш не рычит, он, когда вырастет, будет замечательным.

Также в «Тайгане» предлагают придумать имя рожденному белому львенку.

Что касается отказа от малыша со стороны родителей, причин может быть несколько. Например, молодые или впервые ставшие матерями львицы могут не иметь достаточного опыта в уходе за потомством, что может привести к отказу от малышей.

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Кристина Ветер