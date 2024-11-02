Где в Севастополе не будет света 3 и 4 ноября

Стало известно, где именно в Севастополе произойдет отключение электроэнергии 3 и 4 ноября. «Севкор» публикует полный список адресов.

3 ноября

с 09:00 до 12:00

ул. Гидрографическая, 1-А,3,1,4-А,5/1,5/6,5/2,2-А;

ул. Соловьева, 10,12;

ул. Токарева, 9;

ул. Льва Толстого, 64.

с 13:00 до 16:00

ул. 2-я Бастионная, 12-26(чет),19-А,21-27(нечет);

ул. Синопская, 2-24(чет),3-А,1-25(нечет);

ул. Туннельная, 40-А,8-40(чет),21-А,1-7(нечет),19-25(нечет);

ул. Хрулева, 34,13-Б,13/20,13/22,13/21,21-А,13.

с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа

ЗАО «Софьи Перовской», 2774, 2782-2784(чет), 2773-2777(нечет), 2783-2785(нечет), 2803-2805(нечет).

с. Осипенко

ул. Ветеранов, 24,30,38-42(чет),222,53-А,23-Б,23-Д,63-А,41-А,23-В;

ул. Массандровская, 8-10(чет);

Качинское шоссе, 32-А/262,32-А/294,32-А/149,32;

СНТ «Полюшко», 32/149, 178-А, 58, 154, 164, 178-18, 159, 181, 204, 225, 289-293(нечет), 36/55, 36/47, 36/96, 36/134, 36/10, 36/193, 36/95.

с. Полюшко

ул. Владимира Кривопалова, 21-23(нечет),60,20;

ул. Ивана Вахрушева, 17,49;

ул. Александра Лавриненко, 19.

с. Орловка

СНТ «Чайка», 111;

ул. Вишневавя, 16;

СНТ «Чайка-1», 2, 12, 16, 24-32(чет), 44, 52, 56, 6, 119-А, 13, 23-29(нечет), 53-55(нечет), 6 7, 79.

4 ноября

с 09:00 до 12:00

пр-кт Генерала Острякова, 240-А,240-Б,238,240,240-В;

ул. Хрусталева, 141,143,145,159-А,151-157.

с 13:00 до 16:00

ул. Богданова,43,59;

проезд Богданова,64-А.

с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа

ул. Ивана Личкатого, 36-38(чет),48-62(чет),35-А,35-45(нечет);

ул. Яцуненко, кад.790,30-А,45-А,30,34,69-А,57-А,кад.791,47-А,41-А,41.

п. Водоканал

ул. Плотинная, 4-10(чет),15-Б,5-15(нечет);

ул. Лесная, 2-Г,722;

ул. Илистая, 10-А,6,10,9;

ул. Новокузнецкая, 24;

пер. Гальченко, 8.

СНТ «Ветеран», 4-8(чет),16,22,56,1,9-11(нечет),17,27,53;

СНТ «Лесная Поляна», 1;

СНТ «Топливник», 28,44,60,72,75,78,79/59,69,77,97;

СНТ «Цыганский тоннель», 39.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер