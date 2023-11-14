Балаклавские рыбаки не могут получить субсидии из-за «отсутствия документов»

Балаклавские рыбаки не могут получить финансовую поддержку от города из-за отсутствия соответствующих документов. Об этом сообщила руководитель депсельхоза Наталия Скорюкова.

«Такой возможности они не имеют, только потому что документы их не соответствуют тем, что обязаны быть по нашему проекту. Точнее у них нет подтверждающих документов, что они ведут вылов рыбы», — рассказала руководитель департамента.

Таким образом городские власти не могут повлиять на цену, например, барабули даже несмотря на то, что мелкие рыбаки не вывозят рыбу за пределы города.

Скорюкова рассказала, что в Севастополе субсидии получают только крупные предприятия, которые вылавливают кильку и хамсу и сдают рыбу на консервные заводы, расположенные на территории континентальной России.

Напомним, севастопольским рыбакам создали отдельные правила выхода в море на время СВО.