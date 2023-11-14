В Севастополе двое спортсменов отбили у вора сумку пенсионерки

Севастопольские тренеры Михаил Германович и Зораб Оганян предотвратили воровство сумки у пенсионерки.

Об этом появилась запись в аккаунте спортклуба единоборств, в котором спортсмены преподают.

«Грабитель сорвал с плеча пенсионерки сумку на остановке. Ребята находясь неподалёку от места происшествия услышали крики помощи от женщины.

Грабителя догнали, завязали, вызвали патруль и успешно передали сотрудникам полиции», — сообщается в посте клуба.

Напомним, севастопольская спортсменка, мастер спорта международного класса Елена Гапешина завоевала серебряную награду Чемпионата России по боксу среди женщин, который прошел накануне в УФЕ.