В Севастополе двое спортсменов отбили у вора сумку пенсионерки

Севастопольские тренеры Михаил Германович и Зораб Оганян предотвратили воровство сумки у пенсионерки.
Об этом появилась запись в аккаунте спортклуба единоборств, в котором спортсмены преподают.
«Грабитель сорвал с плеча пенсионерки сумку на остановке. Ребята находясь неподалёку от места происшествия услышали крики помощи от женщины.
Грабителя догнали, завязали, вызвали патруль и успешно передали сотрудникам полиции», — сообщается в посте клуба.
Напомним, севастопольская спортсменка, мастер спорта международного класса Елена Гапешина завоевала серебряную награду Чемпионата России по боксу среди женщин, который прошел накануне в УФЕ.