В Севастополе презентовали единый дизайн-код

Теперь он будет регламентировать все от рекламных щитов до водосточных труб.

Но если к жителям исторического центра требования будут одни, то к жителям панельных многоэтажек совсем другие.

Документ, разработанный компанией «Атлас» принят сегодня на архитектурно-художественном совете.

«Внедрение дизайн-кода будет максимально бережным. Наша основная задача — плавно, аккуратно и с умом привести наш любимый город в порядок», — успокоил севастопольцев глава города Михаил Развожаев.

Создатели разделили город на 8 зон, к каждой из них будут свои требования к оформлению фасадов, входов, дверей, козырьков, навесов, водосточных труб, рекламных конструкций и так далее.

Среди 8 зон: исторический район Центрального городского холма, историческая малоэтажная застройка (она охватывает не только центр города, но и Корабельную сторону, Балаклаву, Инкерман и Качу), среднеэтажная смешанная застройка (многоквартирная крупноблочная застройка 60-80-х и нулевых, например, микрорайон Острякова, Стрелецкая бухта, Инкерман), многоэтажная смешанная групповая застройка постсоветского периода (этажность от 5 до 17 этажей, западная часть города и вдоль улицы Горпищенко), историческая индивидуальная застройка (район Матюшенка, Корабельная и Северная стороны, ряд сел), современная индивидуальная застройка, смешанная застройка (ИЖС и многоэтажная застройка), административно-хозяйственная застройка.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя