Детей с Фиолента будут возить дополнительные автобусы

Дополнительные автобусы будут ходить в определенное время

В Севастополе на мыс Фиолент увеличили количество автобусов для перевозки детей. Департамент образования и науки совместно с Департаментом транспорта откликнулись на просьбы родителей и детей.

По информации пресс-службы правительства города, на это направление выделено три дополнительных автобуса которые с 24 февраля будут осуществлять перевозку пассажиров.

Автобусы будут подаваться до начала и после окончания занятий в образовательных учреждениях.

На сегодняшний день, в рабочие дни с 7:00 до 08:30, а также с 13:00 до 15:30 на мыс Фиоленте работает маршрут № 3 с интервалом 15 минут между отправлениями.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя