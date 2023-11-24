The Washington Post: Российско-китайский консорциум планирует построить тоннель под Керченским проливом

Американское издание The Washington Post сообщает, что согласно информации, перехваченной украинскими спецслужбами, российские и китайские бизнесмены, имеющие связи в правительственных кругах, провели секретные переговоры по строительству подводного тоннеля.

Тоннель должен пройти по дну Керченского пролива и соединить материковую Россию с Крымом. Таким образом будет транспортная связь с полуостровом, защищенная от нападений со стороны Украины.

Переговоры прошли еще в конце октября.

По мнению американских экспертов, строительство тоннеля потребует колоссальных финансовых затрат, крайне сложно с инженерной точки зрения и займет много лет.

По информации издания, взяться за строительство тоннеля готова одна из крупнейших строительных компаний Китая.

The Washington Post, ссылаясь на якобы перехваченные электронные письма, заявляет, что планируется как строительство тоннеля для автотранспорта, так и для железнодорожного.

По информации издания, в Севастополе уже базируется российско-китайский консорциум, возглавляемый российским бизнесменом Владимиром Калюжным.

Сам Калюжный в комментарии американскому изданию назвал все это «большой шумихой», прежде чем заявить, что он не будет предоставлять никакой информации «вражеским СМИ», и резко прервать разговор.

Дарья Тимофеева