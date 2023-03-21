Активисты криминальной субкультуры АУЕ похитили и избивали севастопольца

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении двух ранее судимых жителей Бахчисарайского района. Их обвиняют в вымогательстве, похищении человека с угрозой ему оружием.

В пресс-службе ГСУ регионального управления Следкома уточнили, что молодые люди на протяжении длительного времени находились в разработке как приверженцы криминальной субкультуры АУЕ и проверялись на причастность к совершению различных преступлений.

В марте 2021 года 29-летний житель Бахчисарайского района вместе с группой лиц похитили возле дома в селе Фронтовое Нахимовского района Севастополя 23-летнего молодого человека. Поняв, что ценных вещей и денег у него нет, они избили его бейсбольными битами и деревянными палками, затем погрузили в багажник автомобиля «Лада Приора» и возили по территории района, однако потерпевшему удалось самостоятельно сбежать.

Также установлено, что в 2022 году эта же группа вымогала у 16-летнего юноши 11 тысяч рублей, которые парень им и передал.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты патроны, оружие, телефоны с тематикой АУЕ, представляющие интерес для следственных органов.

Сейчас 29-летний сторонник криминальной субкультуры АУЕ судом заключен под стражу. Проверяется причастность фигурантов к другим преступлениям, среди которых организация деятельности экстремистской организации, организация либо содержание притона для потребления наркотических средств, причинение побоев.

Напомним, в Севастополе четверо студентов похитили знакомого и возили по городу в багажнике.

Ольга Сурикова