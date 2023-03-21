В Севастополе в ДТП за неделю пострадали 10 человек

В Севастополе на прошедшей неделе произошло 10 ДТП, в которых 10 человек получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних: 10-летний пешеход и 5-летний пассажир.

За это время сотрудники ГИБДД выявили 705 административных правонарушений, в том числе 27 водителей были за рулем пьяном состоянии, 2 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 89 нарушили правила проезда пешеходного перехода, 30 пешеходов перешли проезжую часть дороги в неположенном месте, 28 выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД.

Напомним, в Севастополе виновнику ДТП, в котором погибла женщина, грозит до 12 лет колонии

Ольга Сурикова