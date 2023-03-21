Судьба незаконно строящегося ТЦ на Генерала Острякова решена — там будет сквер

Вопрос с законностью строительства торгового центра на Генерала Острякова, 240, был рассмотрен сегодня, 21 марта, на аппаратном совещании. Губернатор Михаил Развожаев дал поручение своим заместителям вместе с прокуратурой и Севгосстройнадзором проработать шаги по демонтажу установленного там забора, а затем и ликвидации стройки.

Как пояснил и. о. вице-губернатора Максим Жукалов, данный земельный участок был предоставлен еще в украинский период для размещения торгового центра на территории, примыкающей к придомовой.

«Объекта пока нет, но правообладатель его огородил и пытается выполнять земляные работы. Проекта планировки нет, на заседании ПЗЗ этот проект обсуждался, по предложению главы муниципального образования и коллективного обращения жителей мы установили там зону — Р2 — зона парков и скверов, которая строить не позволяет», — подчеркнул Жукалов.

Также арендатор участка за получением разрешения на строительство не обращался.

Замгубернатора отметил, что сейчас нужно будет принимать решение либо о расторжении договора аренды при наличию оснований, например задолженность по оплате коммунальных услуг, или по изъятию земельного участка.

Здесь уже точно по проекту планировки территории будет общественное пространство.

В ходе аппаратного совещания было дано поручение принять законные меры к сносу забора уже в течение этой недели и далее совместно с Севгосстройнадзором выдать решение о приостановлении работ.

Ольга Сурикова

Фото: Севгосстройнадзор/Вконтакте