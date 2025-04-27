Крымская клубника дороже турецкой, но зрительские симпатии на ее стороне

На полуострове начался сезон клубники. После долгой зимы спросом пользуются зрелые, сладкие и сочные ягоды. На рынках цены заметно снизились. Если еще пару недель назад клубника стоила 1500–1600 рублей за килограмм, то сейчас средняя стоимость упала до 700-800 рублей.

Одним из главных производителей клубники в Крыму является предприятие в селе Холмовка Бахчисарайского района. Именно оно обеспечивает значительную долю поставок свежей клубники в Севастополь.

Производственники уверяют, что планируют собрать хороший урожай, несмотря на некоторые осложнения — весенние заморозки вызвали небольшие деформации отдельных ягод, но это никак не отразилось на вкусе и сахаристости плода.

Интересно, что цены на клубнику различаются в зависимости от точки продажи: непосредственно на предприятии лоток весом 500 граммов можно приобрести за 600 рублей, тогда как на рынках Севастополя цена составит порядка 750 рублей за килограмм.

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