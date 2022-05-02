Как в Севастополе отметили 1 Мая

Первомайской демонстрации снова не было

В Севастополе 1 мая прошли мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда.

Традиционно с площади Нахимова стартовали автомобильные экипажи — участники ралли «Нахимов», которое проходит ежегодно с 2015 года.

В эко-парке «Лукоморье» состоялся восьмой Фестиваль национальной кухни народов Крыма и Севастополя.

На летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» торжественно наградили победителей и призеров соревнований Спартакиады, а вечером прошел гала-концерт победителей пятого регионального вокального детско-юношеского конкурса патриотической песни «Голос Победы» и концерт-лекция в стихах «Место силы — Севастополь», сообщили в пресс-службе правительства города.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя