В Крыму штормовое предупреждение

Крымский гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды по Крыму на 12-13 сентября.

В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов 12,13 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

В Севастополе при этом 12-14 сентября ожидаются также дожди и грозы.

Сегодня обещают ночью и днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 14…16°, днем 22…24°.

Во вторник, 13 сентября, облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, гроза.

Ветер северный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью 14…16°, днем 20…22°.

В среду, 14 сентября, ночью и днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11…13°, днем 19…21°.