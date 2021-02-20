В Севастополе любители принять ванную сядут на пять лет

Как сообщает пресс-служба городского УМВД России, мужчина вместе со своим молодым приятелем увидели на одном из дачных участков чугунную ванну, и они решили ее украсть. Но груз оказался слишком тяжелым. Когда они с ним преодолевали забор, не удержали тяжелый груз, и повредили ворота. Услышав шум, 23-летняя хозяйка дачи заметила незваных гостей и сразу вызвала полицию.

Горе-грабители пронесли ванну ещё немного, а затем обессилев бросили её неподалёку и скрылись.

Однако оперативники Нахимовского района установили личности воров и задержали их. Полицейские выяснили, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Им теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в Симферопольском районе сотрудниками полиции задержан житель Севастополя за серию в более, чем 20 краж из домовладений.

Ольга Сурикова