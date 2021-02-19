Крымчане и севастопольцы к такому не привыкли: водители в плену метели

Погода в Севастополе
К вечеру 18 февраля в Севастополе снова пошел снег, но, начиная с Байдарской долины, и в Крыму началась настоящая метель. Тяжело пришлось водителям, которые в это время вынуждены были сидеть за рулем.
Автовладельцы в социальных сетях делились фото и видео, на которых рассказывали, что видимость из-за метели практически нулевая, а двигаться даже по новой трассе «Тавриде» можно не более 40 км/час. На дорогах или гололед или вода, на которую сверху ложится снег, и которая к утру превратиться просто в стекло.
Метель в Орлином
Метель на дороге Ласпи-Севастополь
Сегодня в Севастополе облачно с прояснениями.
Как сообщает Крымский гидрометцентр, ночью, утром снег, днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью -5…-7°, днем 0…-2°.
На дорогах гололедица.
Фото, видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. Крым/vk.com