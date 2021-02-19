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Крымчане и севастопольцы к такому не привыкли: водители в плену метели

19-02-2021
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Погода в Севастополе

К вечеру 18 февраля в Севастополе снова пошел снег, но, начиная с Байдарской долины, и в Крыму началась настоящая метель. Тяжело пришлось водителям, которые в это время вынуждены были сидеть за рулем. 

Автовладельцы в социальных сетях делились фото и видео, на которых рассказывали, что видимость из-за метели практически нулевая, а двигаться даже по новой трассе «Тавриде» можно не более 40 км/час. На дорогах или гололед или вода, на которую сверху ложится снег, и которая к утру превратиться просто в стекло.

Метель в Орлином

 Метель на дороге Ласпи-Севастополь 

Метель на трассе Таврида от моста до Симферополя 

 

Сегодня  в Севастополе облачно с прояснениями. 

Как сообщает Крымский гидрометцентр, ночью, утром снег, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -5…-7°, днем 0…-2°.

На дорогах гололедица.

Фото, видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. Крым/vk.com

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