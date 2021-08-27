Жизнь

Ремонтом качинской школы №13 заинтересовалась прокуратура

27-08-2021
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Директор уже направлено предостережение
 
Прокуратура Севастополя взяла на контроль ход подготовки школы № 13 в пгт Кача к началу учебного года. 
 
Накануне там родители выложили в соцсети фото помещений учебного заведения, в которых явно наблюдается разруха и готовности к 1 сентября и речи не идет. На место выезжал вице-губернатор Игорь Михеев и пообещал, что на ремонт качинской школы будут выделены дополнительные средства.
 
Прокурор Севастополя также после публикации фото в соцсестях организовал проверку данной информации.
 

Ведомством было установлено, что в настоящее время в школе среди прочего не завершен капитальный ремонт системы отопления. Срок окончания данных работ согласно условиям государственного контракта – 31 августа 2021 года.

«Поскольку в соответствии с требованиями законодательства выполнение ремонтных работ во время проведения занятий с детьми не допускается, учитывая скорое начало учебного года, 25 августа текущего года прокуратурой района директору образовательного учреждения направлено предостережение о недопустимости нарушений закона», — говорится в сообщении прокуратуры города.

В настоящее время ход выполнения ремонтных работ находится на контроле прокуратуры.

Ольга Сурикова

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