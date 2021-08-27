Ремонтом качинской школы №13 заинтересовалась прокуратура

Ведомством было установлено, что в настоящее время в школе среди прочего не завершен капитальный ремонт системы отопления. Срок окончания данных работ согласно условиям государственного контракта – 31 августа 2021 года.

«Поскольку в соответствии с требованиями законодательства выполнение ремонтных работ во время проведения занятий с детьми не допускается, учитывая скорое начало учебного года, 25 августа текущего года прокуратурой района директору образовательного учреждения направлено предостережение о недопустимости нарушений закона», — говорится в сообщении прокуратуры города.

В настоящее время ход выполнения ремонтных работ находится на контроле прокуратуры.

Ольга Сурикова