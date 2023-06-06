На водоснабжении Севастополя повреждения Каховской ГЭС — никак не скажутся — Развожаев

Город Крым Спецоперация в Украине
06-06-2023
Комментариев нет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что разрушение Каховской ГЭС никак не скажется на водоснабжении Севастополя.

«Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения.

Понимаю, что сейчас укропаблики начинают выжимать из этой ситуации все, и в «лучших» традициях будут пытаться сеять ложь и панику.

Поэтому в очередной раз напоминаю: доверяйте только официальным источникам информации»,- призвал Развожаев.

Напомним, новости о разрушении плотины Каховской ГЭС появились сегодня утром.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *