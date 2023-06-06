На водоснабжении Севастополя повреждения Каховской ГЭС — никак не скажутся — Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что разрушение Каховской ГЭС никак не скажется на водоснабжении Севастополя.

«Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения.

Понимаю, что сейчас укропаблики начинают выжимать из этой ситуации все, и в «лучших» традициях будут пытаться сеять ложь и панику.

Поэтому в очередной раз напоминаю: доверяйте только официальным источникам информации»,- призвал Развожаев.

Напомним, новости о разрушении плотины Каховской ГЭС появились сегодня утром.