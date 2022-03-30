Прокуратура Севастополя проведет «горячую линию» по вопросам нарушений в сфере ЖКХ

В Гагаринском районе

В прокуратуре Гагаринского района Севастополя 31 марта пройдет «горячая линия» по вопросам нарушений в сфере жилищно-коммунального законодательства.

Обратиться с вопросом или жалобой можно будет с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Будут приниматься обращения также относительно ремонта многоквартирных домов, проведения работ управляющими компаниями, взимания платы за жилищно-коммунальные услуги.

Вести прием по телефону будет помощник прокурора Гагаринского района Севастополя Кисельман Денис Викторович.

Телефон «горячей линии»: (8692) 41-64-04.