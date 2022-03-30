В Кремле заявили, что Россия ни с кем не будет обсуждать судьбу Крыма

Как настаивает на этом Украина
Россия не собирается обсуждать с Украиной статус Крыма и Севастополя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пескову был задан вопрос после завершения переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной и выдвижением последней требования переговоров по Крыму в течение 15 лет.
«Крым — это часть Российской Федерации, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий России, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, передает РИА Новости.
Также спикер Кремля отказался комментировать пункт, выдвинутый украинской стороной, о странах гарантах безопасности Украины. Он порекомендовал обратиться за дополнительной информацией по переговорам к главе российской делегации Владимиру Мединскому.
Напомним, в начале военной спецоперации России в Украине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что безопасности Крыма и Севастополя ничего не угрожает.
Ольга Сурикова