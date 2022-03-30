В Кремле заявили, что Россия ни с кем не будет обсуждать судьбу Крыма

Как настаивает на этом Украина

Россия не собирается обсуждать с Украиной статус Крыма и Севастополя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескову был задан вопрос после завершения переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной и выдвижением последней требования переговоров по Крыму в течение 15 лет.