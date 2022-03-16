Аксенов ответил на угрозу убивать русских детей: «Эту собаку найдем»

Передал украинскому журналисту

Глава Крыма Сергей Аксенов высказал мнение, что считает недопустимым направлять угрозы в адрес детей в тот момент, когда «мужчины воюют с мужчинами». Об этом он заявил журналистам 16 марта.

Ранее украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал в эфире телеканала «24-й» позволил себе высказывание в духе нацистов о том, что он будет убивать российских детей, раз это запрещено украинской армии.

«Это собаку найдем. Вот передаю просто: Мы тебя найдем и истребим, так как ты позволяешь такие высказывания в отношении детей», — категорично ответил глава Крыма.

Он высказал мнение, что в военной спецоперации на Украине участвуют только мужчины, и женщин и детей вовлекать в нее нельзя.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сдал кровь для раненных на Украине российских военнослужащих.

Ольга Сурикова