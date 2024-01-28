В Севастополе никак не могут согласовать внешний вид детского сада и школы в Балаклаве

Членам городского архитектурно-художественного совета не нравятся оригинальные дизайнерские решения, которые применяют проектировщики для оформления внешнего вида зданий.

Речь идет о детском саде на 150 мест и школе на 270 учеников в Балаклаве в районе улиц Аланской и Благодатной.

Разработчиком проекта выступает ростовская компания.

Это не первый раз, когда проект отправляется не доработку. В прошлый раз проектировщики предложили разместить площадку для прогулок на крыше детского сада.

«Какой-то набор каких-то кубиков там. Как-то сложили всё это дело. Честное слово», — высказал свое мнение председатель профильного комитета заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов.