World of Tanks передаст деньги с продажи игровых наборов Украине

Разработчик компьютерной игры World of Tanks Компания Wargaming,начала продавать в своем магазине специальные наборы, посвященные Украине, а деньги от продаж пообещала перечислить Украине. Об этом сообщается в заявлении компании.

Наборы представляют собой комплекты с элементами кастомизации, созданные художниками украинской студии Wargaming Kyiv. Они будут доступны во всех играх, выпущенных компанией, в том числе World of Tanks, World of Warships и других.

Компанию Wargaming основал минский предприниматель Виктор Кислый в 1998 году. В 2010 году студия выпустила свой главный продукт — многопользовательскую онлайн-игру World of Tanks. По всему миру в нее играют более 150 млн человек.

В апреле 2022 года Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси и продаже своего бизнеса в этих странах. Российское подразделение перешло под управление петербургской компании Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.

World of Tanks и World of Warships в России сменили названия на «Мир танков» и «Мир кораблей». В Lesta Games заявили, что этим изменения не ограничатся, а российская и международные версии игр будут различаться.

Дарья Тимофеева

Фото: playground.ru