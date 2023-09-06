Администрацию Армянска оштрафовали за укус ребенка бродячей собакой

По требованию крымской прокуратуры суд взыскал с администрации Армянска моральный вред за укус ребенка безнадзорной собакой.

Надзорным ведомством установлено, что в апреле этого года 6-летний мальчик, прогуливаясь в микрорайоне им. Генерала Корявко, был покусан бродячей собакой.

«Ребенок получил травмы, ему назначены прививки, прием антирабической сыворотки», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Поскольку ответственным лицом за отлов безнадзорных животных является администрация города, прокурор, в целях защиты прав ребенка, обратился в суд с иском о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда.

С ответчика взыскано 50 тыс. рублей.

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Ольга Сурикова