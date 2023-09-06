На Северной стороне Севастополя просят сохранить булыжную мостовую

Единственный участок брусчатой мостовой на Северной стороне города просят взять под охрану и включить в приказ Министерства культуры об историческом поселении Севастополь, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

В Управление охраны объектов культурного наследия такое обращение направил историк Степан Самошин.

«В Севастополе брусчатка охраняется согласно приказу об историческом поселении Севастополь. То есть она входит в предмет его охраны и перечислены прямо адреса. Но, к сожалению, некоторые кусочки оказались не учтенными, как и этот. Не потому, что он чем-то там хуже остальных, ну просто про них забыли. И поэтому они в зоне риска при ремонтах. Разумеется, мы боимся, как бы, что их будут убирать», сказал историк, основатель сообщества «Архитектура Севастополя» Степан Самошин.

Ранее обеспокоенность тем, что брусчатку на улице Романова «выкорчуют» и увезут в неизвестном направлении, как это произошло на улице Адмирала Октябрьского, высказывали в соцсетях местные жители. При этом на данном участке остался единственный фрагмент булыжной мостовой вообще на всей Северной стороне. И для жителей Северной стороны это кусочек их истории.

В Департаменте транспорта Севастополя, как отмечается телеканалом, жителей успокоили, заявив, что на участке, где уложена брусчатка, работы выполняться не будут.

Ольга Сурикова

Фото: скринщот сюжета sev.tv