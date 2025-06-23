А как сейчас на пляжах Анапы, которые больше всего пострадали от выбросов мазута 

Очевидец записал видео и показал, что в Анапе сейчас аншлаг: пляжи переполнены отдыхающими людьми. Люди не только загорают, но и купаются в море, вопреки всем запретам и информации о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе и разливе мазута в регионе.

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Роспотребнадзор перед началом летнего сезона дал свое заключение, согласно которому территория Анапы и Темрюкского района Краснодарского края для пляжного сезона в этом году не подходят, в пробах воды и песка есть загрязнения после выброса мазута.

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Ольга Сурикова

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края