Врачам удалось стабилизировать состояние Олега Зубкова

Об этом сообщила пресс-секретарь парка львов «Тайган» Татьяна Алексагина.

По словам ветеринара парка Василия Пискового, жизни директора уже ничего не угрожает

«Пострадавший от нападения льва Олег Зубков прооперирован. До утра пациент останется в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница» для стабилизации состояния. Далее планируется перевод пациента в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко», — сообщили в Минздраве Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что директор парка львов «Тайган» Олег Зубков пострадал в результате нападения на него льва.

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Ольга Сурикова

Фото: парк львов «Тайган»