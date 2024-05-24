Погибшие в Симферопольском районе при атаке ВСУ шли домой со стройки

В результате ракетной атаки Украины на Крым в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.

Очевидцы трагедии рассказал РЕН ТВ свои эмоции во время ночной ракетной атаки на Крым.

«Хлопок. Вышли на улицу, смотрим — у соседей окна все повылетали. Забор посыпался. Увидели воронку», — рассказал Николай.

Он уточнил, что рядом с воронкой обнаружил два тела, после чего позвонил в 112.

Также Минобороны сообщило, что этой ночью над Крымом средствами ПВО были уничтожены 3 ракеты ATACMS.

Также морская авиация ночью уничтожила 3 безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море.

Ольга Сурикова