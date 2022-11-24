В Севприроднадзоре рассказали, есть ли результаты поиска дельфинов

Выпущенных в море дрессированных афалин из дельфинария «Flipper» до сих пор не обнаружили. Самое главное, их не оказало среди трупов млекопитающих. Об этом сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова эфире группы правительства Севастополя сети «ВКонтакте».

Она отметила, что цели выловить дельфинов не было, но нужно было проследить их адаптацию к дикой среде. Ситуацию специалисты продолжают отслеживать и, в случае, если животным понадобится помощь, она им будет оказана.

«Если все благополучно закончится – это будет один из уникальных случаев, ранее такое не описывалось», – заявила она в эфире группы правительства Севастополя сети «ВКонтакте».

По словам Гавриловой, главный риск заключался в том, что рожденные в неволе животные были выпущены в естественную среду без адаптации, что может привести к их гибели.

Напомним, директор дельфинария «Флиппер», который работает в парке Победы, вечером 2 ноября выпустил в море четырех дельфинов-афалин.

Ольга Сурикова