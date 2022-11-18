В Севастополе рецидивист совершил разбойное нападение на строительный склад

В Севастополе осудили мужчину, который совершил разбойное нападение на сторожа и похитил более 300 тыс. рублей у предпринимателя.

Установлено, что в апреле этого года ранее судимый местный житель решил похитить деньги индивидуального предпринимателя, который сдает в аренду строительное оборудование на складской площадке по ул. Камышовое шоссе.

Для этого он ночью, угрожая сторожу ножом, проник в строительный вагончик, используемый предпринимателем в качестве офиса, открыл монтировкой находящийся там сейф и похитил из него более 300 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура города, в суде мужчина свою вину признал. Он уже был судим, и в настоящее время уже отбывает наказание по другому приговору суда за совершение кражи.

17 ноября рецидивисту окончательно назначено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Напомним, в Севастополе мужчина с ножом напал на продавца алкомаркета в Нахимовском районе.

Ольга Сурикова