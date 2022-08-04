В Севастополе стартовал оперный фестиваль «Херсонес»

На сцене музея-заповедника Херсонес Таврический начал работу VI Международный фестиваль оперы и балета.

Артисты Михайловского театра представили на суд севастопольской публики балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Над постановкой работали специалисты из Испании, Ирака, Сербии.

В этом году участников фестиваля ожидает расширенная программа. Фестиваль оперы и балета продлится до 7 августа, и билеты на «Ромео и Джульетту» еще есть в продаже. Следующими на сцену в Херсонесе с гастролями приедет легендарный драматический театр Олега Табакова спектакль Матросская Тишина с Владимиром Машковым. Гастроли пройдут с 11 по 15 августа.

С программой фестиваля можно ознакомится на официальном сайте: inter-fest.ru.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя