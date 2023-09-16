Севастопольский Союз промышленников и предпринимателей провел отчетно-выборную конференцию

В конференц-зале отеля «Аквамарин» состоялась отчетно-выборной конференции севастопольского Союза промышленников и предпринимателей. В ней принял участие вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев и спикер Владимир Немцев.

«Реготделение Союза промышленников и предпринимателей за время своего существования проделало большую работу по защите интересов предпринимателей города, выступала с законодательными инициативами. Уверен, что дальше это работа станет еще более обширной и плодотворной», — отмети вице-спикер.

Знаменательно, что севастопольский Союз промышленников и предпринимателей признан лучшим региональным отделением страны.

Спикер заксобрания Владимир Немцев вручил главе регионального отделения Вячеславу Горбатову почетную грамоту заксобрания Севастополя за многолетний труд, профессионализм и по случаю своего 75-летия.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя