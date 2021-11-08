На Северной стороне нашли артефакт послевоенного восстановления Севастополя

Как он оказался под землей неизвестно

На Северной стороне во время земляных работ была обнаружена уникальная гранитная плита, посвященная послевоенному восстановлению города.

Она свидетельствует о том, что в конце 60-х годов прошлого века возведением домов на Северной стороне занимались военнослужащие Черноморского флота. Курировал процесс в то время командующий эскадрой, вице-адмирал Василий Филиппович Чалый.

Где она располагалась раньше, и как оказалась под слоем грунта – неясно, говорится в сюжете телеканала «НТС».

На поверхности плиты выгравированы следующие строки: «Корабельный городок построен хозяйственным способом под руководством вице-адмирала В. Ф. Чалого личным составом эскадры Черноморского флота 1958–1961 гг. при помощи шефов городов: Новороссийск, Днепропетровск, Ростов, Москва, Луганск, Николаев, Закарпатская область».

В микрорайоне есть общественное пространство, которое в ближайшем будущем планируют использовать как зону отдыха жителей. Именно там и планируется установить найденный артефакт после согласования с городскими властями.

Ольга Сурикова