5-летний мальчик, пострадавший из-за атаки ВСУ на курский пляж, умер

Пятилетний мальчик, закрывший собой маму при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву

«К глубокой скорби, 5-летний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву. Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми: у ребенка было более 30% ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека», — сообщил губернатор региона Хинштейн.

По словам очевидцев, 5-летний Анатолий закрывал собой маму. У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации.

Утром сообщалось, что вчера ВСУ атаковали пляж «Городской» в Курске, погибли три человека, пострадали семь человек.

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Ольга Сурикова